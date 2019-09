FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AFT XFRA US0028962076 ABERCROMBIE + FITCH A 0.183 EUR

ECGF XFRA TH0465010013 ELECTR.GENER. -FGN- BA 10 0.097 EUR

VEM XFRA SG0531000230 VENTURE SD-,25 0.131 EUR

2IS XFRA IE00B6330302 INGERSOLL-RAND PLC DL 1 0.485 EUR

CRG XFRA IE0001827041 CRH PLC EO-,32 0.200 EUR

LIP XFRA HK0226001151 LIPPO LTD 0.006 EUR

BOA XFRA HK0023000190 BK OF EAST ASIA 0.013 EUR

CWB XFRA GB00B4Y7R145 DIXONS CARPHONE LS -,001 0.049 EUR

3I8 XFRA GB00B1YKG049 INTL PERSONAL FIN. LS-,10 0.051 EUR

FLN XFRA GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 0.693 EUR

GHN XFRA GB00B01FLG62 G4S PLC LS -,25 0.039 EUR

3MI XFRA GB0030232317 PAGEGROUP PLC LS -,01 0.187 EUR

MRR XFRA GB0009039941 REACH PLC LS-,10 0.027 EUR

MGI XFRA GB0005758098 MEGGITT PLC LS-,05 0.061 EUR

E3E XFRA GB0002418548 ELEMENTIS PLC LS-,05 0.025 EUR

FG1 XFRA GB0000456144 ANTOFAGASTA PLC LS-,05 0.098 EUR

GTT XFRA US87901J1051 TEGNA INC. DL 1 0.064 EUR

14T XFRA CA8911021050 TOROMONT INDS LTD. 0.185 EUR

M1L XFRA CA5649051078 MAPLE LEAF FOODS 0.099 EUR

GXD XFRA CA5503721063 LUNDIN MINING CORP. 0.021 EUR

LKT XFRA CA54928Q1081 LUCARA DIAMOND CORP. 0.017 EUR

OCKA XFRA CA4436281022 HUDBAY MINERALS INC. 0.007 EUR

VTM XFRA CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORP 0.034 EUR

WC2 XFRA AU000000WHC8 WHITEHAVEN COAL LTD 0.185 EUR

S5C1 XFRA AU000000UNV0 UNIVERSAL COAL PLC CDIS 1 0.006 EUR

RMY XFRA AU000000RHC8 RAMSAY HEALTH 0.563 EUR

BHP1 XFRA AU000000BHP4 BHP GROUP LTD. DL -,50 0.713 EUR

AUX XFRA AU000000ASX7 ASX LTD. 1.496 EUR

IWG XFRA JE00BYVQYS01 IWG PLC LS -,01 0.024 EUR

A0W XFRA GB00BDGTXM47 ARROW GLOBAL GROUP LS-,01 0.048 EUR

KRX XFRA IE0004927939 KINGSPAN GRP PLC EO-,13 0.130 EUR

0DI XFRA US50189K1034 LCI INDS DL-,01 0.594 EUR

MIS XFRA AU000000MVF3 MONASH IVF GROUP LTD 0.018 EUR

4GY XFRA GB00BZBX0P70 THE GYM GROUP LS -,01 0.005 EUR

2GL XFRA US36467J1088 GAMING + LEISURE PROP. 0.622 EUR