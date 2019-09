FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.09.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 05.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.09.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

8GC XFRA JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC DL -,01

SYHN XFRA BMG8540A1678 STYLAND HLDGS(NEW) HD-,01

2CV XFRA GB00BD3VFW73 CONVATEC GROUP WI LS -,10

GOI4 XFRA BMG3361N1258 FDG ELECTRIC VEH. (5000)