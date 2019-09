Ehemaliger CEO von State Street in EMEA und Global Head of Operations and Business Transformation unterstützt bei der Beschleunigung des strategischen Wachstums von Mercatus

Mercatus, eine führende Asset- und Investmentmanagement-Plattform für alternative Investoren und Vermögensverwalter, gab heute die Ernennung von Jeff Conway, dem ehemaligen Top-Manager der State Street Corporation (NYSE: SST), in den Vorstand bekannt. Jeff verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als globale Führungskraft im Bereich Finanzdienstleistungen und verfügt über eine konstante Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von strategischem Wachstum und operativen und organisatorischen Veränderungen.

Jeff war über 30 Jahre lang bei State Street tätig, unter anderem als Head of Global Delivery and Business Transformation, CEO und EVP für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie als Head of Global Exchange einer von ihm initiierten innovativen Daten- und Analytikabteilung.

"Es gibt ein enormes Wachstum und einen Wandel im Bereich Private Equity, und Mercatus ist in der idealen Position, um die wachsenden Anforderungen an die unbeschränkt haftenden Partner (General Partners, GPs) und beschränkt haftenden Partner-Investoren (Limited Partner Investors, LPs) hinsichtlich Transparenz und tiefgehender datengetriebener Erkenntnisse zu unterstützen, um intelligente Investitionsentscheidungen voranzutreiben", sagte Jeff Conway. "Als Technologieanbieter mit langjähriger Erfahrung bei der Lösung komplexer Herausforderungen im Bereich Investorendaten verfügt Mercatus über eine einzigartige Fähigkeit, Vermögens-, Finanz- und Betriebsdaten nahtlos zu verarbeiten."

Mercatus verfügt heute über mehr als 540 Mrd. US-Dollar an Vermögenswerten und Investitionen, die über seine Technologieplattform abgewickelt werden, und zeigt, wie datengesteuerte Intelligenz und Automatisierung den heutigen alternativen Investoren überlegene Anlagerenditen und Wettbewerbsvorteile verschaffen können.

"Jeff bringt bei Mercatus ein umfassendes Wissen über Vermögensverwaltung und digitale Transformation ein, wozu auch die Gründung einer Abteilung bei State Street gehört, die sich auf Daten und Analytik konzentriert", sagte Haresh Patel CEO von Mercatus. "Er war ein wichtiger Impulsgeber und Vorkämpfer für den Einsatz von Technologie in allen Geschäftsprozessen, kombiniert mit einem fundierten Verständnis für die entscheidende Rolle, die Daten und Technologie für die Zukunft von Private Equity spielen werden. Wir waren sehr beeindruckt von der Tiefe von Jeffs Wissen über globale Markttrends und den sich ändernden Anforderungen von sowohl GPs als auch LPs in der gesamten Branche. Er wird maßgeblich dazu beitragen, unsere strategische Roadmap, Vision und Strategie zu gestalten. Wir freuen uns sehr, ihn jetzt als Mitglied unseres Vorstands begrüßen zu dürfen."

"Ich bin seit langem von der Technologie, dem Team und der Vision von Mercatus begeistert und freue mich ganz besonders, dass Jeff in den Vorstand aufgenommen wurde, während wir unsere Fortschritte bei der Bereitstellung von Lösungen für den Markt für alternative Vermögenswerte beschleunigen", sagte Mark Gudiksen, Vorstandsmitglied bei Mercatus und Partner bei Circularis Partners, Unterberater des TPG ART Fonds.

Mercatus systematisiert und zentralisiert Standort-, Vermögens-, Fonds- und Portfoliodaten, um Investoren und Fondsmanagern genaue Echtzeitanalysen zu Performance, Risiko, ESG und mehr zu liefern. Um mehr über Mercatus, seine Investment Lifecyle Management Plattform, und darüber zu erfahren, wie sie dazu beitragen kann, die Erreichung von operativer Exzellenz und ESG-Performance-Tracking zu beschleunigen, Risiken zu minimieren und das Level an datengetriebener Granularität und Erkenntnisgewinn zu liefern, die Ihre Investoren verlangen, besuchen Sie www.gomercatus.com.

Über Mercatus

Mercatus ist der führende Anbieter von alternativen Asset- und Investmentmanagement-Lösungen, die Investoren dabei unterstützen, ihre Renditen zu maximieren, das Wachstum zu beschleunigen und Risiken zu minimieren. Mercatus ist die einzige Plattform, die es ermöglicht, Vermögens- und Portfoliodaten systematisch zu konsolidieren, Finanzanalysen zu automatisieren und zu überwachen sowie Entscheidungen und die Zusammenarbeit über den gesamten Lebenszyklus von Investitionen zu optimieren. Viele der weltweit führenden Fonds nutzen Mercatus, um über 540 Mrd. US-Dollar an Vermögenswerten und Kapitalanlagen in 113 Ländern und 11 Anlageklassen zu verwalten. Mercatus hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält Niederlassungen in Europa und Indien. Weitere Informationen finden Sie unter www.gomercatus.com.

