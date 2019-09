Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, erweitert seine Kooperation mit der Mizuho Bank, Ltd., einem führenden globalen Finanzinstitut. Im Rahmen dieser Erweiterung werden die beiden Unternehmen in mehr Regionen und bei gemeinsamen digitalen Zahlungslösungen kooperieren.



Seit 2018 arbeitet Wirecard mit der Mizuho Bank zusammen und bietet Akzeptanz- und Issuing-Services für Firmenkunden der Mizuho Bank in Asien an. Die Mizuho Bank gehört zur Mizuho Financial Group, einem der größten Finanzinstitute der Welt. Die Mizuho Financial Group ist in 38 Ländern und Regionen vertreten und verfügt über eine Bilanzsumme von 1,8 Billionen US-Dollar (Stand: 31. März 2019). Die Mizuho Bank hat einen der größten Kundenstämme in Japan und unterhält ein globales Netzwerk, das die wichtigen internationalen Geschäftszentren umfasst.



Wirecard und die Mizuho Bank werden in weiteren Regionen im asiatisch-pazifischen Raum zusammenarbeiten, darunter Australien, Malaysia, Neuseeland und die Philippinen. Weltweit wird sich die Zusammenarbeit auch auf Europa und die Vereinigten Staaten erstrecken. Zur Ergänzung des Serviceangebots der Mizuho Bank ist auch eine Corporate Payout-Lösung in Planung. Insgesamt wird Wirecard die Mizuho Bank mit innovativen und vollständig digitalen Lösungen unterstützen, die sich insbesondere an Bankkunden aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, dem Einzelhandel und dem Gastgewerbe richten.



"Wir sind ständig bestrebt, unseren Firmenkunden die innovativsten Finanzlösungen anzubieten, und deshalb haben wir uns entschieden, unsere Kooperation mit Wirecard auszubauen", sagt Kaoru Mochizuki, Head of Transaction Banking Asia Oceania, Mizuho Bank. "Mit Wirecard werden wir unser Produktangebot für Unternehmen weiterentwickeln und unsere Dienstleistungen international weiter digitalisieren. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Wirecard und den Ausbau unserer Partnerschaft."



"Seit 2018 nutzt die Mizuho Bank Wirecards breites Spektrum an Zahlungsakzeptanz- und Issuing-Lösungen für ihre asiatischen Firmenkunden, und wir sind stolz darauf, diese Zusammenarbeit auf globaler Ebene auszubauen", ergänzt Laura McCracken, Global EVP Financial Institutions & Fintech bei Wirecard. "Die Mizuho Bank ist ein weltweit führendes Finanzinstitut und arbeitet mit großen Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen auf der ganzen Welt zusammen. Kombiniert mit unserer Erfahrung in der digitalen Finanztechnologie können wir gemeinsam modernste Lösungen für Kunden der Mizuho Bank liefern. Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Partnerschaft."



Auf dem in Singapur stattfindenden Exchange & Innovation Day von Wirecard präsentieren die beiden Unternehmen heute und morgen ihre erweiterte Zusammenarbeit. Mizuho Bank und Wirecard diskutieren über die neuesten Trends in der digitalen Finanzindustrie. Laura McCracken leitet die Diskussion in ihrer neuen Rolle als Global EVP Financial Institutions & Fintech bei Wirecard. Die ehemalige Führungskraft bei Facebook und Amazon ist seit 1. September 2019 bei Wirecard tätig.



Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.



Die Mizuho Bank bietet finanzielle und strategische Lösungen für die immer vielfältiger und anspruchsvoller werdenden Bedürfnisse von Kunden. Schwerpunktmäßig werden Großunternehmen, Finanzinstitute, Privatpersonen, öffentliche Stellen sowie kleine und mittelständische Unternehmen bedient. Die Mizuho Bank ist eine Tochtergesellschaft der in Japan niedergelassenen Mizuho Financial Group, Inc. (NYSE: MFG), einem der größten Finanzdienstleister der Welt mit Assets im Gesamtwert von rund 1,8 Billionen USD und Niederlassungen in 38 Ländern und Regionen. Die Mizuho Bank bietet Kunden neben einem örtlich angepassten Serviceangebot auch die umfassende Reichweite eines weltweiten Geschäftsnetzwerks. www.mizuhobank.com



