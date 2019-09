Percona-Support und Percona Monitoring und Management helfen Ingenieuren, Leistungsprobleme so schnell wie möglich zu lösen

RALEIGH, N.C., Sept. 04, 2019, ein führender Anbieter von Open-Source-Datenbanksoftware und -Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass das auf Sportwetten und Glücksspiele spezialisierte österreichische Unternehmen CASHPOINT Solutions, ein Mitglied der Gauselmann Grouppe, auf Percona Supportsetzt und Percona Monitoring und Management, um die Echtzeit-Performance der massiven MySQL-Datenbankinfrastruktur sicherzustellen.



CASHPOINT Solutions entwickelt Kerntechnologie und damit verbundene Dienstleistungen, die viele erfolgreiche Glücksspielanbieter in Österreich, Belgien, Dänemark, Deutschland und mehreren anderen Regionen ermöglichen. Als Sportwettenplattform muss das Unternehmen eine Echtzeitverarbeitung sicherstellen. Eine stark verteilte Architektur macht es jedoch schwierig, die Leistung der Datenbankinfrastruktur des Unternehmens zu verwalten. Mehr als 200 MySQL-Datenbankserver sind in Rechenzentren in Belgien, Kopenhagen, Frankfurt, Malta und Wien installiert.

"Eine optimale Datenbankleistung ist entscheidend für die Einhaltung unserer SLAs und die Gewährleistung einer positiven Erfahrung für die Benutzer der Anwendungen unserer Kunden. Das Fachwissen, die Reaktionsfähigkeit und die Professionalität von Percona machen es zu einer idealen Lösung, um mein Team zu unterstützen ", sagte Stefan Waldbeck, Leiter Systemadministration bei CASHPOINT Solutions. "Sie verstehen meine Infrastruktur und stellen Ingenieuren die Informationen zur Verfügung, die sie zur sofortigen Lösung von Problemen benötigen. Während wir unsere Infrastruktur weiter ausbauen und modernisieren, verlassen wir uns darauf, dass Percona uns dabei hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen und Lösungen auf die richtige Weise bereitzustellen. "

Anfang 2019, als der Supportvertrag von CASHPOINT Solutions mit Oracle auslief, drängte Stefan Waldbeck, Leiter der Systemadministration des Unternehmens, auf einen neuen Anbieter. Der First-Tier-Support von Oracle lieferte häufig Lösungen, die mit einer Online-Suche leicht gefunden werden konnten. Daher wäre eine Eskalation zum Second-Tier-Support erforderlich. Infolgedessen zögerten frustrierte Ingenieure oft, ein Support-Ticket zu erstellen, und versuchten lediglich, die Probleme selbst zu lösen, was die Gesamtlösungszeit verlangsamte. Nach Prüfung der Alternativen entschied sich Waldbeck für Percona, da Percona beispielloses Fachwissen mit erschwinglichen Abonnementoptionen kombinierte.

"Bei Hosting-Plattformen wie CASHPOINT Solutions führen Probleme mit der Datenbankleistung zu frustrierten Benutzern, verärgerten Kunden und Einnahmeverlusten. Und während diese Plattformen wachsen und sich weiterentwickeln, haben interne Teams Schwierigkeiten, mit der zunehmenden Komplexität fertig zu werden ", sagte Peter Zaitsev, Mitbegründer und CEO von Percona. "Die Percona Support-Ingenieure gehören zu den erfahrensten in der Branche und sind es gewohnt, auch die komplexesten Bereitstellungen zu beheben und zu optimieren."

Der Einstieg in den Percona-Support war einfach, und nachdem CASHPOINT die Percona Monitoring and Management-Software installiert hatte, war die Verwaltung der Datenbankleistung wesentlich einfacher. Ein engagierter Percona-Ingenieur hat umfassende Kenntnisse über die Bereitstellung der CASHPOINT Solutions MySQL-Datenbank erworben. Percona Monitoring and Management bietet sofortigen Einblick in die Leistung und ermöglicht die schnelle Identifizierung und Lösung von Problemen. Infolgedessen erstellen Ingenieure jetzt schneller Support-Tickets, was zu einer schnelleren Problemlösung führt.

Percona Support bietet ein umfassendes, reaktionsschnelles und kostengünstiges Abonnement für den Datenbank-Support, mit dem Unternehmen die Anwendungsleistung sicherstellen können, indem sie sicherstellen, dass ihre Datenbank die Leistungs- und Verfügbarkeitsanforderungen erfüllt. Die Erfahrung mit MySQL-Datenbanken ist Teil der DNA von Percona, und Percona ist seit über 13 Jahren der führende Anbieter von MySQL-Diensten. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.percona.com/services/support/mysql-support.

Percona Monitoring und Management.

