Baierbrunn (ots) - Die geplante Pflicht zur Masernimpfung ist nach Überzeugung des Direktors des Medizinhistorischen Museums in Hamburg, Prof. Dr. Philipp Osten, unnötig. "Ich bin entschieden für das Impfen, aber Zwang ist überflüssig", betont Osten im Apothekenmagazin "Baby und Familie". Radikale Impfgegner gebe es sehr wenige. "Mehr als 97 Prozent der Kinder bekommen die erste Masernimpfung. Das Problem ist die zweite Impfung, aber die versäumen die Eltern nicht aus ideologischen Gründen." Dem Medizinhistoriker zufolge sollten den Ärztinnen und Ärzten Möglichkeiten gegeben werden, bei den Eltern nachzuhaken, sie zu erinnern. "Und Kampagnen sollten mehr auf Solidarität setzen", so der Mediziner. "Wir impfen unsere Kinder nicht nur, damit sie selbst nicht die Masern bekommen, sondern vor allem für Säuglinge und für kranke Kinder, die nicht geimpft werden können und für die die Krankheit umso bedrohlicher ist." Die Titelgeschichte des neuen "Baby und Familie"-Hefts zeigt auf, wie andere EU-Länder - mit und ohne Pflicht - hohe Impfquoten erreichen.



