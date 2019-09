FRANKFURT (Dow Jones)--Der Zahlungsdienstleister Wirecard weitet seine Geschäftsbeziehung mit der japanischen Mizuho Bank aus. Wie das im DAX gelistete Unternehmen mitteilte, wollen beide Unternehmen in mehr Regionen und bei gemeinsamen digitalen Zahlungslösungen kooperieren.

Bereits seit 2018 werden Dienstleistungen für Firmenkunden der Mizuho Bank, eine Tochter der Mizuho Financial Group, in Asien angeboten. Zukünftig soll sich die Zusammenarbeit in der asiatischen Region unter anderem auch auf Australien, Malaysia, Neuseeland und die Philippinen erstrecken. Zudem soll eine Zusammenarbeit in Europa und den USA erfolgen.

Zur Ergänzung des Serviceangebots der Mizuho Bank ist eine Corporate-Payout-Lösung in Planung. Insgesamt will Wirecard die Japaner laut Mitteilung mit innovativen und vollständig digitalen Lösungen unterstützen, die sich vor allem an Bankkunden aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, dem Einzelhandel und dem Gastgewerbe richten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/smh

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2019 01:59 ET (05:59 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.