Der Markteintritt vor zwölf Wochen der flatex AG ( ISIN: DE000FTG1111) -früher FinTech Group AG - in den Niederlanden hat sich positiv entwickelt.

Mit dem in Europa einzigartigen ,Zero-Fee Trading'-Produktangebot konnten bereits 20.000 Neukunden überzeugt werden. In den ersten acht Monaten des Jahres haben sich bereits über 50.000 Neukunden in Deutschland, den Niederlanden und Österreich für flatex entschieden.

"Die Entwicklung unseres flatex-Geschäfts ist erstklassig. Für 2019 hatten wir uns das Ziel gesetzt, 60.000 Neukunden zu gewinnen. Dieses Ziel werden wir bereits dieses Quartal erfüllen. Damit werden wir dieses Jahr die Zahl unserer Neukunden im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln. Die aktuellen globalen politischen und makroökonomischen Herausforderungen resultieren zusätzlich in höherer Volatilität, die das Transaktionsverhalten unserer Kunden stark positiv beeinflusst.", sagt Frank Niehage, CEO der flatex AG. "flatex entwickelt sich in diesen Marktphasen als natürlicher Hedge gegen Abwärtsbewegungen, vergleichbar zur Deutschen Börse."

