Der DAX dürfte zur Wochenmitte einen erneuten Anlauf zum Überspringen der Marke bei 12.000 Punkten unternehmen. Negative Wirtschaftsdaten aus den USA und sinkende Kurse an der Wall Street wurden durch positiven Daten aus China und entsprechend steigende Notierungen in Asien abgefedert. Zusätzlich positiv wirken sich die politische Entspannung in Italien aus sowie die Abstimmungsniederlage von Brexit-Hardliner Johnson in Großbritannien. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

