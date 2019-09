Die T-Aktie konnte in der 1-Jahres-Betrachtung um rund 9% an Wert gewinnen und befindet sich aktuell im langfristigen Aufwärtstrend (GD200: 14,95 Euro per 04.09.2019). Für neue Impulse könnte jetzt eine neue Analystenstudie sorgen. Denn:Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Neutral" belassen. In den Hauptgeschäftsfeldern überzeuge der...

Den vollständigen Artikel lesen ...