Guten Morgen,Donald Trump sollte einen Blick in die jüngste Wahlkampfgeschichte werfen."It's the economy, stupid!". Mit diesem Wahlkampf-Slogan gewann 1992 Bill Clinton die US-Präsidentschaftswahlen. Und das, obwohl der damalige Amtsinhaber George Bush ein Jahr zuvor noch Zustimmungswerte von 90 % erhalten hatte, dies kurz nach der Invasion in den Irak. Seit der erfolgreichen Clinton-Wahlkampagne gibt es jedenfalls die vorherrschende Meinung, dass die Wirtschaftslage entscheidend dafür ist, wie in den USA Wahlen entschieden werden. Denn auch 2008, als sich der damalige Präsident Obama bei der Wahl durchsetzte, spielte die Finanz- und Wirtschaftskrise eine große Rolle bei den Wählern. Und auch bei den Kongresswahlen 2010 waren hohe Arbeitslosigkeit und die anhaltende Rezession zwei wichtige Gründe für das gute Abschneiden der Republikaner.

Den vollständigen Artikel lesen ...