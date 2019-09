Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Seit Auflage befindet sich der sentix Risk Return -A- Fonds (ISIN DE000A2AMPE9/ WKN A2AMPE) in einer Seitwärtsphase, so Patrick Hussy, CEFA, Geschäftsführer bei sentix Asset Management.Die Aktienmärkte haben mit zunehmenden Risiken von der politischen Bühne wie auch von der Konjunktur-Seite zu kämpfen, die immer wieder einen schnellen Rückzug zur Verlustbegrenzung erfordern, um das angestrebte niedrigere Risiko sicherzustellen. Über einen kompletten Börsenzyklus hinweg sollten sich jedoch weitere gute Einstiegsgelegenheiten, vor allem in Ausverkaufssituationen, ergeben. Seit Auflage verbucht der Fonds bislang einen Ertrag von ca. 2%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...