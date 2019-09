Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bertrandt von 76 auf 53 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die negative Branchendynamik belaste die Margen des Ingenieurdienstleisters für die Automobilindustrie, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2019 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005232805