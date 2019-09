Gestoppte bzw. gedrehte Serien: IBEX 35 -0,07% auf 8809,2, davor 6 Tage im Plus (1,92% Zuwachs von 8649,5 auf 8815,5), Volkswagen Vz. -0,26% auf 146,28, davor 6 Tage im Plus (3,9% Zuwachs von 141,16 auf 146,66), LINDE -0,32% auf 170,9, davor 6 Tage im Plus (3,28% Zuwachs von 166 auf 171,45), Orange -0,07% auf 13,82, davor 6 Tage im Plus (3,21% Zuwachs von 13,4 auf 13,83), Deutsche Telekom -0,38% auf 15,192, davor 6 Tage im Plus (3,22% Zuwachs von 14,77 auf 15,25), Nestlé -0,66% auf 110,94, davor 6 Tage im Plus (3,5% Zuwachs von 107,9 auf 111,68), EUR/USD Spot +0,05% auf 1,097, davor 6 Tage im Minus (-1,53% Verlust von 1,11 auf 1,1), Sixt -0,11% auf 87,2, davor 5 Tage im Plus (7,78% Zuwachs von 81 auf 87,3), Philips -0,26% auf 42,9, davor 5 Tage im Plus (3,81% Zuwachs von 41,43 ...

