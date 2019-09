Das Analysehaus Jefferies hat Isra Vision mit "Buy" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung aufgenommen. Isra habe eine einzigartige Position innerhalb der Wertschöpfungskette im Bereich Machine Vision, mit langjährigen Kundenbeziehungen, tiefer Kenntnis der Branche und Innovationen bei High-End-Produkten, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dadurch sei das Geschäft extrem robust während des gesamten Zyklus. Isra habe ferner eine solide Bilanz und eine aktive Konsolidierungsstrategie. Zukäufe könnten kurzfristig für weiteres Aufwärtspotenzial sorgen./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2019 / 00:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2019 / 00:02 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005488100