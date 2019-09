Das Analysehaus Jefferies hat Basler mit "Buy" und einem Kursziel von 51 Euro in die Bewertung aufgenommen. Trotz gedämpften Branchenwachstums in den vergangenen 18 Monaten dürften die langfristigen Wachstumstreiber intakt sein, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der Marktführerschaft, des ausgezeichneten Wachstumsprofils und der starken Bilanz des Spezialisten für digitale Industriekameras sei die Bewertung derzeit ausgesprochen attraktiv./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2019 / 23:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-09-04/09:35

ISIN: DE0005102008