Der Backwarenhersteller De Wafelbakkers entschied sich vor Kurzem für eine Verpackungsanlage der weltweit tätigen Gerhard Schubert GmbH. Am Produktionsstandort McDonough im US-Bundesstaat Georgia verpackt die Maschine nun verschiedenes Gebäck in diverse Verpackungsformate.Von einer Bäckerei im Herzen der Niederlande auf den Frühstückstisch zahlreicher amerikanischer Familien: Dieser Sprung über den großen Teich gelang De Wafelbakkers mit seinen tiefgefrorenen Backwaren bereits vor 35 Jahren. Seine Frühstücksprodukte, beispielsweise American Pancakes, Waffeln und French Toasts, sind in Nordamerika ...

Den vollständigen Artikel lesen ...