FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Mittwoch zur Eröffnung kräftig aufwärts. Der DAX gewinnt 1 Prozent auf 12.030 Punkte und steht erstmals seit Anfang August wieder über der 12.000er Marke. Mit dem Euro-Stoxx-50 geht es um 0,9 Prozent nach oben auf 3.450 Punkte. "Damit streift Europa die schwachen US-Vorlagen ab", so ein Händler. Gestützt wird die Stimmung von steigenden Kursen an den asiatischen Märkten, nachdem chinesische Konjunkturdaten für den Dienstleistungsbereich überraschend gut ausgefallen sind und die Hongkonger Stadtregierung den Demonstranten entgegengekommen ist. Regierungschefin Carrie Lam will einem Pressebericht zufolge die formelle Rücknahme des Auslieferungsgesetzes ankündigen und damit zumindest eine der Forderungen der Demonstranten erfüllen.

Gewinner sind die zuletzt unter Druck stehenden Aktien der Luxusgüterhersteller mit hohen Umsätzen in Hongkong. LVMH und Kering gewinnen beide 3,5 Prozent. Richemont steigen um 4,3 und Swatch um 4,4 Prozent. Der Index der Einzelhandelswerte steigt um 1,5 Prozent.

Daneben profitiert Europa von der Entspannung der italienischen Regierungskrise, nachdem die Mitglieder der 5-Sterne-Bewegung eine Koalition mit der Demokratischen Partei gebilligt haben. Der alte und voraussichtlich auch neue Regierungschef Giuseppe Conte wird voraussichtlich im Laufe des Tages sein neues Kabinett vorstellen. Der Mailänder MIB-30 zeigt mit einem Plus von 1,3 Prozent weiter Relative Stärke. Am italienischen Anleihenmarkt fällt die Rendite der Zehnjährigen um 7 Basispunkte auf 0,80 Prozent. Unicredit gewinnen 2,4 Prozent und Intesa Sanpaolo 2,1 Prozent. Der Stoxx-Bankenindex führt mit einem Plus von 1,7 Prozent den Aufschwung bei den Branchenindizes in Europa an, wobei alle Sektoren mehr oder weniger deutlich im Plus liegen.

Auch in Sachen Brexit gibt es neue Hoffnung, nachdem Brexit-Premier Boris Johnson seine Mehrheit im Unterhaus verloren hat. Positiv wäre aus Marktsicht, wenn die Abgeordneten nun ein Anti-No-Deal-Gesetz verabschieden würden. Johnson will zwar in diesem Fall Neuwahlen ausrufen, dazu bräuchte er aber wiederum zwei Drittel der Stimmen im Unterhaus. Das Pfund zieht weiter an, nachdem es am Dienstag deutliche Verluste im Verlauf wieder aufgeholt hatte. Der FTSE-100 kommt mit einem Plus von 0,7 Prozent nicht ganz mit den kontinentaleuropäischen Börsen mit.

Gute Zahlen treiben Thales

Thales gewinnen 5,6 Prozent. Als positiv stellen die Analysten der Citi die EBIT-Entwicklung heraus, die mit 820 Millionen Euro 12 Prozent oberhalb des Konsens ausgefallen sei. Allerdings gibt es auch einen Wermutstropfen, das organische Umsatzwachstum wird für das laufende Geschäftsjahr nur noch am unteren Ende der Spanne von 3 bis 4 Prozent erwartet. Den EBIT-Ausblick bestätigte das Unternehmen trotz des starken ersten Halbjahres.

Delivery Hero hebt Umsatzprognose an

Delivery Hero gewinnen 4,7 Prozent. Das Unternehmen hat die Umsatzprognose an das obere Ende der Spanne zwischen 1,3 und 1,4 Milliarden Euro angehoben. Bisher liegen die Schätzungen der Analysten eher am unteren Ende - es könnte in der Folge zu Anpassungen kommen. Das Unternehmen gilt als einer der Gewinner unter den Essenlieferanten. Die Aktie hat einen guten Lauf und seit Jahresbeginn bereits um 45 Prozent zugelegt.

Im TecDAX legen Isra Vision um 5,7 Prozent zu. Jefferies hat den Titel mit einem Kursziel von 44 Euro auf die Kaufliste gesetzt.

Im DAX werden die Gewinner von Wirecard angeführt. Der Kurs steigt um 3,2 Prozent auf 149,15 Euro. Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben das Kursziel auf 225 von 220 Euro erhöht.

Thyssenkrupp macht DAX-Platz für MTU frei

Neben den Stoxx-Indizes werden voraussichtlich auch die Indizes der DAX-Familie zum September-Austauschtermin erheblich durcheinandergewirbelt. Die Börse entscheidet am Abend über mögliche Veränderungen, die dann zu den Schlusskursen am 20. September umgesetzt werden.

Gewinner des Revirements in der DAX-Familie dürften die Aktien von MTU Aero Engines, Varta und CTS Eventim sein, wahrscheinlich auch die Aktien von Rational und von Dermapharm. Traton werden sich voraussichtlich erst einmal mit dem SDAX zufrieden geben werden müssen.

Klarer Verlierer des Revirements sind aller Voraussicht nach die Aktien von Thyssenkrupp. Sie werden ihren DAX-Platz sehr wahrscheinlich an den Triebwerksbauer MTU abgeben. Damit dürften die lange als Aufsteiger gehandelten Deutsche Wohnen leer ausgehen.

Sehr viele Veränderungen könnte es im MDAX und im SDAX geben, auch wenn hier die Unsicherheiten noch besonders groß sind. Grund ist die schwierige Liquiditätsberechnung. Besonders in der SDAX-Rangliste geht es hinten dabei extrem eng zu.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.449,81 0,85 29,07 14,94 Stoxx-50 3.169,72 0,86 26,89 14,84 DAX 12.029,79 1,00 118,93 13,93 MDAX 25.806,61 0,97 248,22 19,54 TecDAX 2.793,23 0,95 26,20 14,00 SDAX 10.769,80 0,74 79,32 13,26 FTSE 7.315,67 0,65 47,48 8,03 CAC 5.520,54 1,00 54,47 16,70 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,69 0,02 -0,93 US-Zehnjahresrendite 1,48 0,02 -1,20 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:11 Di, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0985 +0,11% 1,0974 1,0961 -4,2% EUR/JPY 116,63 +0,34% 116,49 115,95 -7,2% EUR/CHF 1,0852 +0,19% 1,0842 1,0821 -3,6% EUR/GBP 0,9050 -0,31% 0,9067 0,9067 +0,6% USD/JPY 106,18 +0,23% 106,15 105,79 -3,2% GBP/USD 1,2139 +0,43% 1,2107 1,2088 -4,9% USD/CNY 7,1632 -0,22% 7,1664 7,1792 +4,1% Bitcoin BTC/USD 10.555,00 -1,35% 10.582,00 10.637,25 +183,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,29 53,94 +0,6% 0,35 +13,0% Brent/ICE 58,60 58,26 +0,6% 0,34 +5,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.537,63 1.548,00 -0,7% -10,38 +19,9% Silber (Spot) 19,33 19,26 +0,4% +0,07 +24,8% Platin (Spot) 964,50 957,75 +0,7% +6,75 +21,1% Kupfer-Future 2,54 2,51 +1,2% +0,03 -3,8% ===

September 04, 2019 03:34 ET (07:34 GMT)

