Im Juni berichteten wir zuletzt über den Softwareentwickler VSBLTY Groupe (WKN: A2PD8P) und sagten Millionen-Umsätze voraus. Heute wurde der erste Multi-Millionen-Vertrag vom Unternehmen offiziell verkündet. Es dürfte nicht der letzte gewesen sein.

Bereits im Sommer berichteten wir über die bemerkenswerten Partnerschaften von VSBLTY. So war es für uns nur eine Frage der Zeit, bis das Unternehmen erste Umsätze mit diesen Partnern generieren würde. Nun ist es endlich soweit: Mit dem mexikanischen Smart-City-Spezialisten Energetika wurde gestern Abend ein erster Mega-Vertrag mit einem Volumen von über 10 Millionen US-Dollar verkündet.

Sind 10 Millionen erst der Anfang?

Die Security-Sparte von VSBLTY hat nun den ersten Multi-Millionen-Auftrag gelandet. Wie das Unternehmen bekanntgab, wird VSBLTY seine intelligente Monitoring-Software an Energetika lizenzieren. Energetika wird die Software zu Sicherheitszwecken in Kameras von "Smart Cities" in ganz Lateinamerika implementieren. Beginnen wird der Roll-out in der mexikanischen Hauptstadt Mexiko City.

VSBLTY-CEO Jay Hutton sagte dazu:

Wir sind erfreut, dass wir einen langfristigen Vertrag mit Energetika aushandeln konnten. Wir werden komplexe Analytik-Software und Funktionen für öffentliche Sicherheit wie Personen-Monitoring, Waffenerkennung sowie Fahrzeug- und Fußgängeranalysen (…) anbieten. Wir erwarten, dass der Vertrag mehr als 10 Millionen USD an SaaS-Umsatz (Software ...

