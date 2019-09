Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen tendierten am Dienstag leicht freundlicher, so die Analysten der Nord LB.Unter anderem das Polittheater auf der Insel lasse die Anleger wieder nach mehr Sicherheit streben. "Rendite" falle zeitweise bis -0,74%, am Ende bei -0,71%. US-Anleihen seien vor dem Hintergrund schwacher US-Industriedaten gesucht gewesen. Die zehnjährige Treasury habe mit 1,47% (1,50%) rentiert. (04.09.2019/alc/a/a) ...

