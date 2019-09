Genf (www.anleihencheck.de) - Der Klimawandel ist für Investoren ein systemisches Risiko, das nur schwer in Investmentportfolios durch Diversifikation zu minimieren ist, so die Experten von Lombard Odier Investment Managers.Sowohl durch das Ansteigen der Erderwärmung als auch dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft entstünden Risiken, die sowohl weitreichende Folgen für die Weltwirtschaft als auch Investmentportfolios haben könnten. Investoren müssten daher zunehmend Chancen nutzen, die sich durch den Wandel ergeben würden. "Green Bonds", Anleihen bei denen das Geld ausschließlich in nachhaltige und klimafreundliche Unternehmen fließe, könnten sich in dieser Gemengelage als ein geeignetes Instrument erweisen, um einerseits CO2-Emissionen einzudämmen und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit des Portfolios zu erhöhen. ...

