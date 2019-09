Wir bauen unser Cloud-Engagement aus. VMWARE ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Software im Bereich der Virtualisierung entwickelt. Das Unternehmen wurde 1998 mit dem Ziel gegründet, eine Technik zu entwickeln, virtuelle Maschinen auf Standard-Computern zur Anwendung zu bringen. Das bekannteste Produkt ist VMWARE Workstation. VM steht damit in Konkurrenz zu MICROSOFT und ORACLE. Erst jüngst wurde bekannt, dass NVIDIA gemeinsam mit VMWARE an Lösungen arbeitet, die eine Virtualisierung von Grafikprozessoren (GPUs) vereinfachen soll, um auch Server von Unternehmen zu virtualisieren.Das Besondere an VMWARE ist seine Rolle im Trend der sog. hyperkonvergenten Infrastrukturen. Bei einem hyperkonvergenten IT-System werden alle wichtigen Systeme (Rechnerleistung, Speicher, Netzwerk, Virtualisierung, WANOptimierung, Daten-Duplizierung usw.) in einem einzigen Gerät zusammengefasst. Die Vorteile: Ein solches System ermöglicht eine einfache bzw. effektive Verwaltung und Skalierbarkeit für Unternehmen. Derzeit ist der Markt für hyperkonvergente Infrastrukturen noch relativ klein, doch bereits in diesem Jahr wuchs das Segment auf 5 Mrd. Dollar. VMWARE gilt als einer der marktführenden Anbieter in diesem schnell wachsenden Markt.

