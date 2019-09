Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Globale Industriewerte hätten sich im Juli gemischt entwickelt. Die Gründe hierfür seien weiterhin schwache Einkaufsmanagerindices in allen wichtigen Regionen, Gewinnwarnungen verschiedener Industrieunternehmen und eine insgesamt eher schwache Berichtssaison gewesen. Auch der DWS Smart Industrial Technologies habe sich dieser Entwicklung nicht entziehen können und 0,8% hinzugewonnen. Auf Einzelwertebene hätten insbesondere die US-Werte UPS und Union Pacific nach guten Zahlen zur positiven Performance beitragen können. Negativ sei hingegen der Beitrag des deutschen Industriekonglomerats Siemens und des schwedischen Unternehmens Hexagon gewesen. (Stand vom 31.07.2019) (04.09.2019/fc/a/f) ...

