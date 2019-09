Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelten Bankenaufsicht, Andrea Enria, hat die höheren Belastungen verteidigt, die sich für Banken des Euroraums aus der Einführung der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 ergeben. In seinen einleitenden Bemerkungen für eine Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments sagte Enria, höhere Eigenkapitalanforderungen konzentrierten sich auf Großbanken.

Enria räumte allerdings auch ein, dass der Nutzen des so genannten Basel-3-Floors bei der Schaffung gerechterer Wettbewerbsbedingungen im Hinblick auf die Ermittlung von Eigenkapitalanforderungen möglicherweise mit einer ungerechtfertigten Verteuerung risikoarmen Geschäfts erkauft wird. Vor allem deutsche Privatbanken hatten den Basel-3-Floor heftig kritisiert und eine schonende Implementierung von Basel 3 verlangt.

"Wir wollen sicherstellen, dass die Banken, die ihr regulatorisches Kapital in der Vergangenheit über den unangemessenen Einsatz interner Modelle reduziert haben, die notwendigen Anpassungen vornehmen", sagte Enria und fügte hinzu: "Der erwartete Einfluss auf die Eigenkapitalanforderungen konzentriert sich auf große Banken, die größtenteils schon aufgefordert worden sind, ihre Modelle anzupassen."

Die so genannten Basel-3-Floors begrenzen den Nutzen, den Banken aus der Anwendung interner Modelle bei der Berechnung ihrer risikogewichteten Aktiva ziehen dürfen, auf deren Basis die Eigenkapitalanforderungen ermittelt werden. Dadurch verringert sich der Unterschied zwischen Banken, die solche Modelle verwenden und Banken, die dem so genannten Standardansatz folgen. Enria wies darauf hin, dass die in der bisherigen Eigenkapitalrichtlinie Basel 2 vorgesehenen Floors in Europa zu Gunsten der Banken ausgelegt worden seien, was nun unter Basel 3 stärkere Auswirkungen zur Folge habe.

Der Bankenverband BdB hatte vor kurzem darauf hingewiesen, dass die Eigenkapitalanforderungen an deutsche Institute durch Basel 3 um 40 Prozent steigen würden. Deutlich mehr Eigenkapital müssen Banken unter anderem für Immobilienkredite zurücklegen, die in Nordeuropa relativ risikoarm sind. Enria sagte zu diesem Punkt: "Der Output-Floor könnte risikoarmes Geschäft unberechtigterweise verteuern, aber er sorgt auch dafür, dass zwischen Banken, die Modelle benutzen und Banken, die dem Standardansatz folgen, gerechtere Wettbewerbsbedingungen herrschen."

