Die Deutsche Bank hat BHP Group nach der jüngsten Kurskorrektur von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 1900 auf 1750 Pence gesenkt. Analyst Liam Fitzpatrick betonte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Kapitaldisziplin des Rohstoffkonzerns. Die hohen Dividenden sollten bleiben. Das reduzierte Kursziel trage gesunkenen Prognosen für die Eisenerzpreise Rechnung. Wie die meisten zyklischen Sektoren habe auch der Minensektor angesichts der Sorgen um das weltweite Wachstum während des Sommers scharf korrigiert, so Fitzpatrick. Er sehe aber trotz hoher Unsicherheit und Konjunkturrisiken Spielraum für eine taktische Erholung in den nächsten sechs Monaten./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2019 / 03:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT

