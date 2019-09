Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat die Politik zu mehr Investitionen aufgerufen. "Weder unsere Volkswirte noch ich plädieren normalerweise für höhere Staatsausgaben. Aber in der jetzigen Situation ist für mich klar: Wir müssen mehr investieren, und zwar hier in unserem eigenen Land", sagte Sewing auf der Handelsblatt-Veranstaltung "Bankengipfel" in Frankfurt.

Jetzt sei dafür die richtige Zeit. "Wir haben Milliardenüberschüsse im Staatshaushalt und die öffentliche Hand bekommt an den Märkten Geld dafür, wenn sie mehr Schulden macht - selbst bei zehnjähriger Laufzeit. Das ist eine Situation, die es so noch nicht gegeben hat", sagte der Manager.

Es gehe dabei aber nicht um ein klassisches Konjunkturprogramm, sondern um die Grundlage für die Zukunft zu schaffen, um Technologie. Die Digitalisierung sei nicht nur Aufgabe der Wirtschaft, "sondern auch eine politische, ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe."

