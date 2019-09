Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,90 Euro belassen. Auch wenn viele Investoren inzwischen vor einem Investment in eine europäische Bank zurückschreckten, stehe der Immobilienfinanzierer vergleichsweise gut da, schrieb Analyst Adam Barrass in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie habe sich in diesem Jahr bislang deutlich besser entwickelt als der Sektor, dürfte aber weiteres Aufwärtspotenzial haben. Die Bank werde unter Buchwert gehandelt und biete eine sichere und hohe Dividendenrendite./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2019 / 17:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-09-04/10:49

ISIN: DE0008019001