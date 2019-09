FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens soll für eine Tochter des französischen Ölkonzerns Total in der Bretagne ein Gas- und Dampfkraftwerk errichten. Der Auftrag, der auch Betrieb und Wartung der Anlage für die nächsten 20 Jahre umfasst, hat nach Angaben des Münchner DAX-Konzerns einen Wert von rund 450 Millionen Euro. Im zweiten Halbjahr 2021 soll das Kraftwerk mit einer installierten Leistung von 446 Megawatt am Standort Landivisiau in Betrieb genommen werden.

An der Projektgesellschaft für das Kraftwerk hatte sich die Siemens-Finanzsparte SFS während der siebenjährigen Planungsphase mit 40 Prozent beteiligt. Mit dem Vertrag für den Kraftwerksneubau übernimmt Total Direct Energie (TDE) jetzt diesen Anteil.

