Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien haben in einer Onlinebefragung mit knapp 80% für eine Koalition mit den Sozialdemokraten gestimmt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Heute wolle Ministerpräsident Conte ein neues Kabinett benennen, welches das ausgearbeitete gemeinsame Regierungsprogramm umsetzen solle. Die Rendite 10-jähriger Anleihen sei auf einen neuen Tiefstand bei nur noch 0,87% gefallen, da vorgezogene Neuwahlen ausbleiben würden. (04.09.2019/alc/a/a) ...

