Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rio Tinto von 5100 auf 4450 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Wie die meisten zyklischen Sektoren habe auch der Minensektor angesichts der Sorgen um das weltweite Wachstum während des Sommers scharf korrigiert, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Auch wenn die Unsicherheit und die Konjunkturrisiken hoch seien, sehe er Spielraum für eine taktische Erholung in den nächsten sechs Monaten. Er verwies in der Studie auch auf die gesunkenen Eisenerzpreise, die nun aufn einem realistischeren Niveau seien./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2019 / 03:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-09-04/11:11

ISIN: GB0007188757