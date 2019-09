Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Anlagevotum für die Aktien der Immofinanz von "Buy" auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel hob Baader-Analystin Christine Reitsamer von 25,00 auf 27,00 Euro an.

Erst im Juli hatte die Baader Bank ihr Anlagevotum für die Immofinanz-Titel von "Hold" auf "Buy" angehoben. Nun wurde dieser Schritt "nach einer guten Performance" wieder rückgängig gemacht.

Hinsichtlich der für Immobilienkonzerne wichtigen Kennzahl FFO bleibe Immofinanz auch weiterhin eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen, die von Baader beobachten werden, heißt es in der aktuellen Studie: "Die Haupttreiber des Wachstums sind Zukäufe, Investitionen (hauptsächlich in Handelsparks), eine Verbesserung der Nettomietertragsmarge und niedriger Finanzierungskosten", schreibt Reitsamer darin.

Aus Sicht der Baader-Analysten bleiben Aussagen über eine mögliche Fusion mit S Immo vage: "Wir haben nicht den Eindruck, dass es hier signifikante Entwicklungen gibt und glauben an einen langsamen Prozess."

Beim Gewinn je Aktie rechnet die Baader Bank mit 2,38 Euro für das Jahr 2019, 1,33 Euro für 2020 und 1,39 Euro für 2012. Bei der Dividende pro Aktie gehen die Analysten von 0,95 Euro in diesem und 1,05 Euro bzw. 1,10 Euro in den beiden Folgejahren aus.

Am Mittwoch tendierten die Immofinanz-Titel an der Wiener Börse kurz vor Mittag mit plus 0,51 Prozent bei 25,78 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

