Hamburg (ots) - Der NDR Programmschwerpunkt wetterextrem kommt beim Publikum an: Der Auftakt mit Philipp Abreschs "Wetter extrem"-Reportage im NDR Fernsehen hatte am vergangenen Freitag (30. August) bundesweit 631.000 Zuschauer (Marktanteil im Norden: 7,4 Prozent), die ersten beiden Folgen der niederländisch-belgischen Serie "Wenn die Deiche brechen" schalteten am Dienstag, 3. September, bundesweit 627.000 bzw. 560.000 Menschen ein (6,9 bzw. 7,4 Prozent Marktanteil im Norden). Die sechsteilige Serie ist zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zu sehen - das NDR Fernsehen zeigt die weiteren Folgen am Mittwoch, 4., und Donnerstag, 5. September, jeweils ab 22.00 Uhr. Am Freitag, 6. September, folgt um 20.15 Uhr dann der zweite Teil von Philipp Abreschs Klimawandelrecherche. Dieses Mal führt ihn seine Road-Tour in die Harz-Region, beim abschließenden Teil am 13. September nach Mecklenburg-Vorpommern.



An dem Schwerpunkt, der gemeinsam mit dem gemeinnützigen Recherchebüro CORRECTIV entstanden ist, beteiligen sich auch die NDR Radioprogramme und NDR.de. So bietet NDR 2 noch bis zum 5. September eine Themenwoche zum Klimawandel, NDR Info lädt am Mittwoch, 11. September, zu einem Themenabend "wetterextrem - der Norden im Klimawandel" ein. Dazu kommen Informationen und Gespräche im NDR Fernsehen in "DAS!" und "Mein Nachmittag" sowie in den NDR Doku-Kanälen auf YouTube und Facebook. Auf NDR.de finden Nutzerinnen und Nutzer u. a. Hintergründe und Video-Tutorials mit Philipp Abresch. Auch die Landesprogramme informieren unter dem Stichwort wetterextrem über den Klimawandel im Norden.



Aktuelle Informationen und Hintergründe zu wetterextrem gibt es online unter www.NDR.de/wetterextrem.



Die Folgen von "Wetter extrem" mit Philipp Abresch sowie von "Wenn die Deiche brechen" stehen zur Ansicht im digitalen Vorführraum des NDR Presseportals (www.NDR.de/presse). Einen Überblick über den Programmschwerpunkt bietet die Pressemappe, ebenfalls im NDR Presseportal.



Fotos: www.ARD-Foto.de



Folgen 3-6 von "Wenn die Deiche brechen": Mittwoch, 4., und Donnerstag, 5.9, jeweils ab 22.00 Uhr; "Wetter extrem": freitags, 6. und 13.9., 20.15 Uhr, NDR Fernsehen



