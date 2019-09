Berlin (ots) - Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse rät der SPD dringend, tragfähige politische Konzepte zu entwickeln und sich nicht in der Tagespolitik zu verlieren. Es gebe "ein wachsendes Bedürfnis, nicht nur tagespolitisch hektisch und hysterisch zu reagieren, sondern sich wieder Ziele zu stellen, die deutlich über den Tag hinausgehen", sagte Thierse dem Berliner "Tagesspiegel" in einem Video-Interview.



Das Video-Interview ist Teil einer Reihe zum 50. Jahrestag der Kanzlerwahl Willy Brandts, die der Tagesspiegel in Zusammenarbeit mit der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung veröffentlicht.



https://www.tagesspiegel.de/politik/50-jahre-bundeskanzler-willy-brandt-thierse-warnt-spd-vor-hektischen-und-hysterischen-aktionen/24978082.html



