Hannover (www.anleihencheck.de) - Die EZB-Sitzung in der nächsten Kalenderwoche am 12. September wirft ihre Schatten voraus, unterschiedliche Mitglieder des EZB-Rats äußerten sich nicht zwangsläufig mit der gleichen Stoßrichtung, so Thomas Scholz, CIIA bei NORD/LB.So zähle Olli Rehn in seiner Funktion als finnischer Zentralbankdirektor offensichtlich zunehmend zum Lager der Tauben. Er habe Ende der letzten Woche davon gesprochen, dass es wichtig sei, dass die EZB den Weg eines starken monetären Stimulus weiter verfolge. ...

