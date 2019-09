Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem in der Vorwoche keine Neuemissionen am Primärmarkt zu verzeichnen waren, zeigten sich in den vergangenen fünf Handelstagen drei Emittenten am Markt für EUR-Benchmarks, so Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.Vergangene Woche Donnerstag habe die Münchener Hypothekenbank mit einem Bond (ISIN DE000MHB24J4/ WKN MHB24J) im Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von vier Jahren den Auftakt markiert. Nachdem der Bond mit einer Guidance von ms -1 Bp in die Vermarktungsphase gegangen sei, sei die Emission final bei ms -2 Bp gepreist worden, woraus eine Emissionsrendite von -0,567% resultiert habe. Die Nachfrage nach der von Moody's mit Aaa beurteilten Anleihe habe bei EUR 860 Mio. gelegen (verteilt auf 30 Orders), was einer Bid-to-Cover-Ratio von 1,7 entspreche. Die Käufer seien wie üblich verstärkt aus Deutschland (54%) gekommen, gefolgt von Investoren aus den Nordics (26%). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...