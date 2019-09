Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag sind drei neue Exchange Traded Funds von Deka Investment über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Deka Germany 30 UCITS ETF (ISIN DE000ETFL516/ WKN ETFL51) könnten Anleger in den Solactive Germany 30 Index investieren, der die 30 größten deutschen Unternehmen enthalte. Die Indexbestandteile würden nach Streubesitz und Marktkapitalisierung ausgewählt und gewichtet, wobei der Anteil eines Unternehmens 10 Prozent nicht überschreiten dürfe. Es handele sich hierbei um einen Preisindex, der in Euro berechnet werde. ...

