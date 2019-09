Die Stadt München und die BMW Group bauen ihre Zusammenarbeit im Bereich E-Mobilität aus. Auf Basis der Partnerschaft vergrößert der Carsharing-Anbieter Share Now seine Münchner Elektroflotte von aktuell 85 bis Ende 2019 auf 200 BMW i3. In Zuge dessen werden auch die bisherigen 85 BMW i3 durch Fahrzeuge der neusten Generation ausgetauscht - also das Modell mit 42,2-kWh-Akku und 260 Kilometern Reichweite. ...

