Viele erhoffen die Herausbildung eines Trendkanals der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) -Aktie nach oben, andere fordern den Ausbruch der Aktie über 155 EURO, um endlich wieder den Weg nach oben frei zu sehen.

Jedenfalls hat Wirecard bisher nicht den nötigen Drive gehabt nachhaltig die 155 Euro zu überwinden. Solange dieser Widerstand nicht überwunden ist, ist der Weg nach oben versperrt. Je länger die Aktie an diesem Kurs scheitert, desto schwieriger ist die charttechnische Situation. Heute könnte nun im freundlichen Börsenumfeld der Ausbruch klappen.Wirecard führt die Liste der DAX-Werte an. Plus 3,74 % auf 149,90 EURO, im Verlauf bereits auf 150,85 EURO. Die Analysten sehen alle Wirecard AG positiv, Kursziele über 200,00 EURO sind fast die Regel. Aber der Kurs verharrt unter 150,00 EURO über ...

