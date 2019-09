Die Bundesregierung will die Anwendung des umstrittenen Unkrautgiftes Glyphosat ab 2023 untersagen. Dann läuft auch die EU-Genehmigung aus.

Die Bundesregierung will die Anwendung des besonders umstrittenen Unkrautgifts Glyphosat in Deutschland zum Stichtag 31. Dezember 2023 verbieten. Dann läuft auch die Genehmigung in der EU inklusive Übergangsfrist aus, wenn die ...

