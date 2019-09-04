DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MIC AG M3B DE000A0KF6S5 04.09.2019 13:03 CET
START RESTART AUCTION: 13:03
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 13:13
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MIC AG M3B DE000A0KF6S5 04.09.2019 13:03 CET
START RESTART AUCTION: 13:03
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 13:13