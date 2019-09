BERLIN (Dow Jones)--Deutsche Autobauer drohen laut einer Erhebung den weltweiten Anschluss bei der Elektromobilität zu verpassen. Unter 19 vom ökologischen Verkehrsclub VCD empfohlenen Elektroautos finden sich nur 4 deutsche Modelle, wie aus der Auto-Umweltliste 2019/2020 hervorgeht. Vorbildlich seien der BMW i3, der Smart von Daimler-Benz als Zwei- oder Viersitzer sowie der e-Golf von Volkswagen. Sie alle erfüllten die ökologischen Mindestkriterien des Verbandes. Die Hersteller Kia, Nissan und Renault haben dagegen deutlich mehr Modelle auf der Liste. Auch Hyundai und Toyota sind dort mit E-Autos bzw Plug-in-Hybriden vertreten.

Für die deutschen E-Wagen gelten allerdings teils lange Lieferzeiten. Auf den VW e-Golf müssen Kunden bis zu zwei, auf den BMW i3 sogar drei Monate warten. Die Smart-Modelle EQ Fortwo Coupé und EQ Forfour sind voraussichtlich erst ab Oktober bestellbar.

Für die Liste wurden 16 reine Elektroautos und drei Plug-In-Hybride verglichen. Große und schwere Wagen mit E-Antrieb sind nicht darunter. Der VCD betont, dass die Liste kein Ranking darstelle, weil Informationen zur Batterieproduktion etwa fehlten. Auch hätten mehrere Hersteller wie Tesla und Mitsubishi keine aktuellen oder ausreichende Daten geliefert. Audi und der PSA-Konzern mit den Marken Citroen, DS, Peugeot und Opel hätten ihre Teilnahme sogar ganz abgesagt. "In diesem Jahr können wir deshalb nur wenige Modelle empfehlen", erklärte der verkehrspolitische Sprecher des VCD, Michael Müller-Görnert.

Für 2020 hätten viele Hersteller aber eine regelrechte E-Offensive angekündigt. Ab dem kommenden Jahr gelten EU-weit schärfere CO2-Grenzwerte. Neuwagen dürfen dann im Schnitt nicht mehr als 95 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen, sonst drohen Strafzahlungen. Volkswagen hat etwa für die in der nächsten Woche beginnende Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt sein neues Elektromodell ID.3 angekündigt. Der ökologische Verkehrsclub hat am Rande der Messe zu einer Demonstration aufgerufen.

Diese Modelle führt der VCD in seiner Liste auf:

=== Elektroantrieb: BMW i32 Hyundai KONA EV Kia e-Niro 1364 Kia e-Niro 2044 Kia e-Soul 1365 Kia e-Soul 2045 Nissan Leaf Nissan Leaf e+ Nissan e-NV200 Evalia Nissan e-NV200 Kastenwagen Renault ZOE LIFE Z.E. 40 Renault ZOE LIFE Z.E. 50 Renault KANGOO Z.E. smart EQ Fortwo Coupé smart EQ Forfour VW e-Golf Hybridantrieb: Hyundai IONIQ PHEV Kia Niro Plug-in Hybrid Toyota Prius Plug-in-Hybrid ===

Webseite: www.vcd.org/themen/auto-umwelt/vcd-auto-umweltliste/vcd-auto-umweltliste-20192020/

