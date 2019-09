Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Munich Re wird bis Jahresende weitere Aktien zurückkaufen. Vom 5. September bis spätestens 4. Dezember will der Münchener Rückversicherungskonzern die zweite Tranche des bereits angekündigten Rückkaufprogramms starten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, soll Aktien im Wert von bis zu 360 Millionen Euro erworben werden.

Der Rückkauf ist Teil eines im März beschlossenen Programms, bei der Munich Re zwischen dem 2. Mai 2019 und der nächsten Hauptversammlung am 29. April 2020 in mehreren Tranchen eigene Aktien im Wert von bis zu 1 Milliarde Euro über die Börse zurückkaufen will.

Innerhalb der ersten Tranche hat Munich Re zwischen dem 23. Mai und dem 15. August rund 1,66 Millionen eigene Aktien zurückgekauft und dafür knapp 360 Millionen Euro gezahlt.

Der Vorstand macht dabei laut Mitteilung von der am 25. April 2018 von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung Gebrauch.

