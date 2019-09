Nach dem Rücksetzer vom Dienstag dürften sich die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte deutlich erholen. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich 0,7 Prozent höher.

Zum einen haben schwache Konjunkturdaten am Dienstag Erwartungen geschürt, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik lockert. Überdies hat die New Yorker Filiale der Federal Reserve mitgeteilt, dass die Fed ihre Bilanz gegen Ende des Jahres wieder ausweiten könnte. Der Wirtschaftsbericht Beige Book der Federal Reserve, der um 20.00 Uhr MESZ veröffentlicht wird, könnte Aufschluss über das weitere Vorgehen der Notenbank geben, ebenso wie Reden einiger Fed-Vertreter.

Zum anderen kommen hoffnungsvoll stimmende Nachrichten aus der Politik. Nach Angaben aus informierten Kreisen wird die Chefin der Sonderverwaltungszone Hongkong, Carrie Lam, das umstrittene Gesetz zur Auslieferung von Bürgern Hongkongs an die Volksrepublik China formal zurückzuziehen. Damit könnten die seit Wochen andauernden Unruhen, die der Wirtschaft Hongkongs schwer geschadet haben, beendet werden.

Positiv wird auch die Entwicklungen im Streit um den EU-Austritt Großbritanniens aufgenommen. Premierminister Boris Johnson wird seinen Plan, Ende Oktober ohne Vertrag aus der EU auszutreten, wohl nicht durchsetzen können. Am Dienstagabend erzwangen die Abgeordneten in London, dass das Unterhaus über einen Gesetzentwurf zu einer möglichen Brexit-Verlängerung abstimmen kann. Zwar kündigte Johnson an, vorgezogene Neuwahlen zu beantragen, falls die Abgeordneten wirklich am Mittwoch dieses Gesetz gegen den sogenannten harten Brexit beschließen. Das britische Pfund erholt sich dessen ungeachtet aber weiter.

Außer dem Beige Book wird an Konjunkturdaten noch vor Handelsbeginn die Handelsbilanz aus dem Juli veröffentlicht. Auf der Unternehmensseite steht der Fleischproduzent Tyson Foods mit einer Gewinnwarnung im Blick. Die Aktie fällt im vorbörslichen Handel um gut 4 Prozent.

Positiv scheint die Entscheidung von Walmart anzukommen, den Verkauf von Schusswaffen einzuschränken, nachdem bei zwei Schießereien in Filialen des Einzelhandelskonzerns jüngst mehrere Menschen getötet wurden. Der Kurs von Walmart steigt um 0,9 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2019 06:28 ET (10:28 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.