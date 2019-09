Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Wirecard von 220 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsabwickler arbeite an einer Refinanzierung eines Teils eines revolvierenden Kredits von 1,75 Milliarden Euro und könnte schließlich in den kommenden Tagen eine Fünfjahresanleihe in Höhe von 500 Millionen Euro zu verbesserten Finanzierungskonditionen begeben, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Experten hoben ihre Schätzungen nach den Zahlen für das zweite Quartal abermals leicht an. Der Dax-Konzern erscheine für die kommenden Jahre sehr gut positioniert und habe eine Fülle von Wachstumschancen./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-09-04/13:00

ISIN: DE0007472060