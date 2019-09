FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer nimmt rund 100 Millionen Euro für den Aufbau einer keimfreien Pharmaproduktion in die Hand. Am Standort in Berlin-Mitte soll bis Ende 2021 ein globales Kompetenzzentrum für die aseptische Herstellung von Arzneien entstehen. Bayer-Pharmachef Stefan Oelrich stellte das Investitionsprojekt im Beisein des Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, vor. Die Investition sei ein klares Bekenntnis zum Innovationsstandort Berlin, sagte Oelrich.

Die Anlage soll es Bayer ermöglichen, verschiedenste Präparate sehr flexibel auch in kleinsten Stückzahlen skalierbar zu produzieren, erklärte Wolfram Carius, Leiter Bayer Pharmaceuticals Product Supply. Die Rede ist von einer hoch automatisierten Fertigung und robotergesteuerter Abfüllung. Innovative Medikamente sollen so schneller an den Markt gebracht werden können.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2019 06:41 ET (10:41 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.