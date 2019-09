Wien (www.fondscheck.de) - Seit Anfang April 2019 ist Ingo Speich nach Wechsel von der Union Investment als Leiter Nachhaltigkeit & Corporate Governance für die Deka Investment GmbH in Frankfurt tätig, berichten die Experten von "e-fundresearch.com".Welche Meilensteine sich Speich für diese neue Rolle gesetzt habe und was bereits konkret auf den Weg habe gebracht werden können, habe der aufgrund seiner direkten Ansprachen bei Hauptversammlungen durchaus bekannte Speich kürzlich mit der "e-fundresearch.com"-Redaktion in Wien diskutiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...