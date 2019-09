Osisko Mining Inc. veröffentlichte die neuen Ergebnisse des Infill-Bohrprogramms an seinem Goldvorkommen Osborne-Bell, das sich 15 km nordwestlich der Stand Lebel-sur-Quévillon in der kanadischen Provinz Québec befindet. Das 50.000-Meter-Programm konzentrierte sich auf Infill-Bohrungen in das Osborne-Bell-Vorkommen als Teil des übergeordneten Bohrprogramms zur Definition von Windfall.



Die Höhepunkte der neuen analytischen Ergebnisse aus 71 Schnittstellen in 47 Infill-Bohrlöchern lauten:



? 114 g/t Gold über 2,8 m in Bohrloch OSK-OB-19-109 ? 51,5 g/t Gold über 2,8 m in Bohrloch OSK-OB-19-212 ? 35,3 g/t Gold über 2,7 m in Bohrloch OSK-OB-192 ? 9,49 g/t Gold über 7,6 m in Bohrloch OSK-OB-131 ? 9,60 g/t Gold über 4,8 m in Bohrloch OSK-OB-137



