NanoFocus AG: Werner Ringel mit sofortiger Wirkung zum Interimsvorstand bestellt DGAP-Ad-hoc: NanoFocus AG / Schlagwort(e): Personalie NanoFocus AG: Werner Ringel mit sofortiger Wirkung zum Interimsvorstand bestellt 04.09.2019 / 13:51 CET/CEST

Oberhausen, den 04.09.2019 - Der Aufsichtsrat der NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667) hat auf seiner heutigen Sitzung Herrn Werner Ringel mit sofortiger Wirkung zum Interimsvorstand der NanoFocus AG bestellt. Herr Ringel übernimmt die Vorstandsposition von Michael Trunkhardt, den der Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung von seinem Amt abberufen hat.

NanoFocus AG
Der Aufsichtsrat

Kontakt:
Fabian Lorenz
Investor Relations
Telefon: +49 (0) 221/29831588
E-Mail: ir@nanofocus.de
Internet: www.nanofocus.de