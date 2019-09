Wien (www.fondscheck.de) - Der US-amerikanische Asset Manager T. Rowe Price holt mit Farhan Bhatti einen Relationship Management Associate (RMA) für die umfassende Kunden- und Interessentenbetreuung in Deutschland und Österreich, berichten die Experten von "e-fundresearch.com".Vor seinem Wechsel zu T. Rowe Price sei der 35-jährige Diplom-Kaufmann Associate bei PIMCO Deutschland gewesen, wo er sich auf das institutionelle Kundenmanagement in der DACH-Region konzentriert habe. Zuvor sei er als Financial Marketing Consultant tätig gewesen und habe Erfahrung bei Morgan Stanley sowie der ehemaligen Deutschen Asset Management gesammelt. ...

