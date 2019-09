Der chinesische Batteriehersteller CATL und seine Tochtergesellschaft Brunp Recycling planen die Gründung eines Joint Ventures für Kathodenmaterialien. Damit will CATL vor allem die eigene Versorgung mit den wichtigen Rohstoffen breiter aufstellen. Die Gemeinschaftsfirma namens Ningbo Brunp CATL New Energy wird ihren Sitz in Ningbo in der Provinz Zhejiang haben und mit einem Grundkapital in Höhe von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...